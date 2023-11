DIRETTA F1 | GP Interlagos 2023 LIVE | Verstappen al comando su Norris | Leclerc e Sainz si difendono dalle AlphaTauri

(Di sabato 4 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 14/24si avvicina! Distacco di 1.2 da, mentre Perez crolla a 7.3! Giro 13/24 Ricciardo attaccae lo passa, ma lo spagnolo si rifà sulla Reta Oposta, ma le Ferrari proprio non vanno.accusa ormai 2.0 da Hamilton con Tsunoda a 7 decimi Giro 12/24 Siamo a metà gara. AGGIORNAMENTO GARA 1 MaxRed Bull RacingLEADER – – 2 LandoMcLaren+1.601 – – 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+6.204 – – 4 George RUSSELL Mercedes+7.587 – – 5 Lewis HAMILTON Mercedes+9.466 – – 6 CharlesFerrari+11.198 – – 7 Yuki TSUNODA+11.784 – – 8 CarlosFerrari+14.255 – – 9 Daniel RICCIARDO ...

San Paolo (Brasile): circuito di

Formula 1 in diretta oggi, la gara sprint del GP Brasile LIVE Sport Fanpage

DIRETTA F1, GP Interlagos 2023 LIVE: aggiornamenti Sprint Race OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere la Sprint Race in tv e streaming - La cronaca della FP - La cronaca delle qualifiche - La cronaca della Sprint Shoot-out Buongiorno amici di OA Sp ...Da giovedì 2 a domenica 5 novembre appuntamento con la F1 in Brasile. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 16.30… Leggi ...