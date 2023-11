Diretta Atalanta - Inter 0 - 2 | raddoppio di Lautaro LIVE

...sfida tra l'e l'Inter al Gewiss Stadium di Bergamo. Sia Gasperini che Inzaghi stanno vivendo un ottimo momento, entrambi reduci da due vittorie consecutive. Segui la sfida in

Atalanta-Inter in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

LIVE Al 45' Atalanta-Inter 0-1: segna Calhanoglu su rigore, infortunio per Pavard La Gazzetta dello Sport

ATALANTA-Inter 1-2 al 61'! Gol di Scamacca! Recupero di Lookman che ruba palla a Dimarco per poi passarla a Scamacca che imbuca e sorprende Sommer. Atalanta-INTER 0-2 al 57'! Gol di Lautaro Martinez ...Interrotta per alcuni minuti la sfida tra Atalanta e Inter in corso al Gewiss Stadium, dopo il lancio in campo di diversi fumogeni da parte della tifoseria interista nel settore ospiti. Il capitano ...