Del Genio sicuro | “Garcia non avrebbe dovuto farlo” | la critica divide i tifosi

(Di sabato 4 novembre 2023) Il derby campano tra Salernitana e Napoli va al team di Rudi, uscito corsaro dall’Arechi nel segno di Raspadori ed Elmas. Ancora segnali di ripresa in casa Napoli, al quarto risultato utile consecutivo. Dopo le vittorie su Hellas Verona ed Union Berlino, oltre che al pareggio in rimonta sul Milan, questo pomeriggio i ragazzi di Rudihanno portato a casa il derby campano contro la Salernitana. Non un banco di prova estremamente complicato, ma che ha permesso ai campioni d’Italia in carica di chiudere i 90 minuti senza particolari patemi, mantenendo la porta inviolata e ritrovando il goal di Elmas, al primo centro stagionale, seguito all’ormai solito centro targato Raspadori. Napoli vincente a Salerno, ma DelNonostante ciò, Rudicontinua a ...

La teoria della purezza politica Ovviamente non ci vuole unper capire che propostegenere potrebbero creare scompiglio in città . In un momento peraltro in cui da tempo il consigliere ...

Del Genio: "Non avrei fatto cambi pensando all'Union. Era più difficile la Salernitana" Tutto Napoli

Il cartoon del genio Makkox : "That's All Folks" La7

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Per me non andavano fatti cambi eventualmente per l’Union Berlino che oggi ha perso la 12esima gara di fila. In questo momento la Sale ...Al cinema La Compagnia inizia il concorso italiano con “Dalla parte sbagliata” di Luca Miniero La tragedia del Melarancio, il racconto del dramma accaduto nella galleria vicino Firenze, dove persero l ...