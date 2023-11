De Siervo replica ancora a Mourinho | 'Polemica inutile | la Lega non fa favori'

Mourinhoa Desenza citarlo. " Renato e Paulo tornano in squadra, ma non sono in condizioni ottimali. Secondo il dipartimento medico e i preparatori non sono a rischio ed è quello che ...

De Siervo lo stuzzica, Mourinho replica: "In Lega ci sono tante ... Siamo la Roma

Mourinho a De Siervo: «Nel calcio tanta gente che è arrivata per la ... IlNapolista

Lo Special One ha risposto all'amministratore delegato della Lega Serie A durante la conferenza stampa prima di Roma-Lecce.L'ad della Lega De Siervo aveva detto: “Le sue parole suonano come un alibi”, per commentare le dichiarazioni del tecnico portoghese sul calendario affollato dopo Inter-Roma. Oggi la replica di Mou è ...