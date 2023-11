Dayane Mello | Mio padre mi picchiava | ho pensato di togliermi la vita - E sull' aborto

La modella sudamericana,, tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip , si è raccontata a cuore aperto a Verissimo .a Verissimo: "Pensavo di ammazzarmi, volevo buttarmi sotto ...

Dayane Mello a Verissimo, chi è L'abbandono della madre, le violenze, la morte del fratello, la figlia, il pr ilmessaggero.it

Dayane Mello a Verissimo: “Ho pensato tante volte di ammazzarmi” Isa e Chia

Non voglio più sprecare il mio tempo e le mie energie con cose che non mi interessano». Verissimo, da Dayane Mello a Stefano Tacconi, passando per Monica Guerritore e Veronica Peparini: tutti gli ...Dal tumore al seno al rapporto con i genitori, Monica Guerritore si è raccontata a Verissimo in una lunga intervista. Ospite del salotto di ...