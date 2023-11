Dayane Mello a Verissimo | “Ho pensato tante volte di ammazzarmi”

Leggi su isaechia

(Di sabato 4 novembre 2023) Ospite di una nuova puntata di. In occasione dell’uscita del suo libro, la modella brasiliana ha raccontato il suo difficile passato: Raccontare la mia vita in un libro è stato imporper capire un po’ la mia storia. Racconto pezzi di questo puzzle che sono riuscita a mettere tutti insieme. Ho pochissimi ricordi della mia mamma e mi dispiace tanto. Io non voglio assolutamente giudicare quello che lei è stata. Non ho vissuto la sua infanzia, non so come sia stata. A 5 anni ero con lei in questa casa dove non c’era mai. Arrivava raramente. Eravamo sempre lì da soli. Ho presente poche cose di lei. Ricordo quando è venuto papà a prenderci, che ci ha salutato. Ricordo ancora la sua voce. Penso che la vita ci abbia un po’ separate. Per la mi felicità ha voluto che io stessi con il papà e mio ...