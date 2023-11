Cosa è successo a Djokovic contro Rublev e perché è entrato il fisioterapista a Parigi-Bercy

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Una semifinale decisamente intensa quella che è andata in scena nel Masters1000 di. Novakè stato messo a dura prova da un grande Andrey(n.5 del mondo). Sono servite oltre tre ore di gioco all’asso serbo (n.1 ATP) per aver ragione del russo con il punteggio di 5-7 7-6 (3) 7-5. Perè la nona finale in carriera sul veloce indoor francese, mettendo nel mirino la settima affermazione in questo torneo. Sul suo cammino, nell’atto conclusivo, ci sarà il bulgaro Grigor Dimitrov. Tuttavia, un episodio che farà discutere è stato quello al termine del secondo set, quandoè uscito dal campo per il cosiddetto “Toilet Break”. Dopo di che, tornato in campo, Nole ha potuto usufruire anche del Medical Time Out, con il coinvolgimento del ...