Chi Vuol Esser Milionario a La7 Conduce Fedez

(Di sabato 4 novembre 2023)La notizia è di quelle inaspettate. E i motivi sono molteplici. Il primo è l’addio a Mediaset, il secondo è l’arrivo a La7, il terzo è la conduzione. Chi?, uno dei format più noti della storia del Biscione, approderà nel preserale de La7 nel 2024. Alla guida non più Gerry Scotti ma. Il popolare cantante avrebbe accettato la sfida di Urbano Cairo e Fremantle di lanciarsi nei panni del bravo (ma non troppo) presentatore. Lo anticipa Libero, non è ancora ufficiale anche se possiamo confermavi che è cosa praticamente fatta. Per la partenza si pensa ad inizio gennaio o dopo Sanremo. La7 dice così addio a Lingo alzando l’asticella (e aprendo il portafoglio) con uno dei format, ancora oggi, più adattati al mondo e che nelle sue puntate più fortunate ha superato il 30% di ...

Secondo quanto riportato da Libero, il rapper milanese sarà alla guida di Chi vuol essere milionario su La7. Questo programma, che è la versione italiana di Who Wants To Be a Millionaire, in Italia ...