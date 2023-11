Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 novembre 2023) Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte, nasce il 2 ottobre del 1951, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Polistrumentista e cantante, l’uomo è una delle star della scena musicale mondiale. La svolta arriva nel 1976, quando fonda i Police: il gruppo sale alla ribalta con l’album Roxanne. Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera riceve 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards e un Golden Globe. Viene inoltre candidato 4 volte per l’Oscar alla migliore canzone e vende in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo tra Police e carriera solista.si è sposato due volte. La prima volta con Frances Tomelty, con la quale trascorre 8 anni e dalla cui unione nascono due, Joe e Kate. Quando Frances è incinta di Kate, viene a sapere che il marito la tradisce e vive una relazione clandestina con Trudie Styler, la ...