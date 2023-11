Calhanoglu re dei gol 'made in Turchia'

Al termine del match, con il 2 - 1 deciso dalle reti di, Lautaro e Scamacca , i due allenatori hanno commentato quanto accaduto in campo. Inzaghi non ha nascosto l'importanzatre punti ...

Serie A, le pagelle di Atalanta-Inter 1-2: masterclass di Calhanoglu ... Eurosport IT

Atalanta-Inter 1-2: Calhanoglu e Lautaro decisivi, rivivi la diretta Corriere dello Sport

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Atalanta-Inter, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi pr ...L’arbitro Sozza tra le polemiche dei padroni di casa e di Gasperini in particolare in panchina concede il rigore, che Calhanoglu trasforma portando avanti l’Inter. Il turco cerca poi subito il ...