(Di sabato 4 novembre 2023) "Lanon commenta le dichiarazioni degli allenatori fintanto che queste non configurino delle accuse che minano la credibilità del prodotto Serie A. In questa circostanza, dopo la partita di San ...

Oggi, dopo le dichiarazioni in conferenza di Mou , Deha commentato di nuovo: "La Lega non commenta le dichiarazioni degli allenatori fintanto che queste non configurino delle accuse che ...

Calcio: De Siervo a Mourinho 'Lega A non fa favori a nessuno' Agenzia ANSA

Mourinho, parole di fuoco contro De Siervo: "Gente arrivata nel ... Eurosport IT

Botta e risposta tra la Lega Serie A è José Mourinho. Dopo la risposta dello ‘Special One’ in conferenza stampa, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio ha commentato: “Non commenti ...Hanno fatto rumore le parole di José Mourinho che, nella conferanza alla vigilia del match con il Lecce, aveva accusato la Lega Serie A e il suo presidente De Siervo lamentandosi di un calendario ...