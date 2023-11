Bundesliga | tripletta di Kane nel Klassiker | Union ancora ko

(Di sabato 4 novembre 2023) I risultati della: il Bayern Monaco strapazza il Borussia Dortmund nel, perdel’Berlino Il Bayern Monaco dimentica l’eliminazione in Coppa e insi rifà con gli interessi nel Dercontro il Borussia Dortmund. Vittoria dei bavaresi per 4-0, condie Upamecano. Continua invece il periodo no dell’Berlino, che perde la dodicesima di fila con l’Eintracht, con Bonucci in campo. Bene la capolista Leverkusen, che vince contro l’Hoffenheim.Berlino-Eintracht 0-3Friburgo-Borussia M’Gladbach 3-3Hoffenheim-Bayer Leverkusen 2-3Mainz-Lipsia 2-0Colonia-Augsburg 1-1Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-4

Leverkusen fatica a Hoffheneim, cade il Lipsia. dodicesimo ko per l'Union

Bundesliga: tripletta Kane, il Bayern travolge il Dortmund - Notizie ... Agenzia ANSA

Bundesliga, il Bayern travolge il Borussia Dortmund: tripletta per Kane Corriere dello Sport

I gol e gli highlights di Borussia Dortmund-Bayern Monaco, partita di Bundesliga finita 0-4 per i bavaresi Una partita piena di gol, emozioni e ribaltamenti di campo, anche se senza storia per quanto ...E come riporta Opta, l’ex Tottenham diventa il primo giocatore della storia a segnare tre gol nel suo primo Klassiker in Bundesliga. Sono già 15 i gol nel campionato tedesco per Kane in 10 gare – ...