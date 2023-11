Bobo TV | Ventola racconta i retroscena a Fabrizio Corona

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 novembre 2023) Nicolaha parlato asull’improvviso e repentino addio suo, di Antonio Cassano e Lele Adani allaTV Nicolaha lasciato laTv insieme a Antonio Cassano e Lele Adani. L’attaccante ex Inter ha parlato della vicenda a Dillinger, il nuovo canale d’informazione di. «Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto male. Come prima ripicca li ha defollowati» avrebbe detto. Versione confermata in parte proprio da: «Non ci sei andato così lontano». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM