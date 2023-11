Bobo TV | parla Adani | arriva l’annuncio in diretta

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 novembre 2023) Lelerompe il silenzio. L’ex calciatore torna are dopo la fine del rapporto lavorativo conVieri. Nella serata di venerdì, un’esplosione di sorpresa e incertezza ha pervaso gli amanti del calcio e dei programmi sportivi in streaming condi Christian Vieri, ex attaccante di fama mondiale, nella trasmissioneTv. L’ex calciatore ha preso la parola in, scioccando il pubblico e i fan annunciando la fine della collaborazione con i suoi tre soliti compagni di trasmissione, Daniele, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Vieri si è presentato in trasmissione da solo, senza i suoi consueti compagni, annunciando la chiusura dei rapporti lavorativi. Pur limitandosi a ringraziarli per la loro passata partecipazione, ha dichiarato che da ...