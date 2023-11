Bentancur e il ritorno in campo | «Avevo la pelle d’oca L’amore dei tifosi…»

(Di sabato 4 novembre 2023) Rodrigotorna a parlare del suoindopo il lungo infortunio: le dichiarazioni dell’uruguaiano Rodrigoè tornato a parlare così del suoincon il Tottenham dopo il lungo stop per la rottura del crociato. LE PAROLE – «È stato un momento incredibile. Non mi aspettavo così tanto amore e sostegno da parte dei tifosi e dei miei compagni di squadra. È stato incredibile. Essere in grado di alzarmi, muovermi ed essere vicino ai fan, e ascoltare di nuovo la canzone, mi ha fatto venire laa dire il vero. In realtà ho quasi pianto perché è stato un momento così emozionante. Vorrei ringraziare i tifosi per il loro supporto durante questi lunghi mesi. Ho sempre sentito il loro affetto e ora, per ...

Intervenuto in queste ore, Rodrigoha parlato del suo rientro in campo. Unimportante per l'ex Juventus , che mancava dai campi da tantissimi mesi a causa del duro infortunio subito durante i suoi primi mesi a Londra ...

Intervenuto in queste ore, Rodrigo Bentancur ha parlato del suo rientro in campo. Un ritorno importante per l'ex Juventus, che mancava dai campi da tantissimi mesi a causa del duro infortunio subito d ...