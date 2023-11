Belen Rodriguez incinta di Elio Lorenzoni? La clamorosa indiscrezione

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 novembre 2023) Terza gravidanza per, che aspetterebbe un figlio con il nuovo compagno. Così fa sapere Alessandro Rosica (@investigatoresocial su Instagram), che afferma che dopo Santiago, avuto con Stefano De Martino, e Luna Marí, avuta da Antonino Spinalbese, la showgirl sarebbe di nuovo in dolce attesa.al terzo figlio? Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di, che non ha annunciato pubblicamente la gravidanza, Dopo aver chiarito che la relazione conva avanti da cinque mesi, la showgirl argentina non ha rivelato nient’altro. E dopo i sospetti di un matrimonio in segreto con l’imprenditore, le voci di un altro figlio si diffondono sempre di più sul ...