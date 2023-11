Beautiful | anticipazioni 6-11 Novembre 2023 | Sheila si è amputata un dito del piede per fingersi morta

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 4 novembre 2023)e Deaconda lunedì 4a sabato 11(Kimberlin Brown) èe nonostante i timori di una diabolica macchinazione, c’è un grande desiderio di andare oltre. Ma non c’è tregua: Taylor (Krista Allen) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) insistono con Thomas (Matthew Atkinson) perchè tenga testa alle Logan pretendendo che Douglas (Django Ferri) torni a vivere con la sua vera famiglia, i Forrester. Thomas (Matthew Atkinson) si sente pronto ad avere un ruolo maggiore nella vita di Douglas (Django Ferri) e con il sostegno di Taylor (Krista Allen), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Ridge (Thorsten Kaye), chiede e ottiene da Eric (John McCook) il permesso di trasferirsi a casa sua per far ...