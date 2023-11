Basket femminile | in Serie A1 vittorie per Bologna | Venezia | Faenza | Campobasso e Ragusa

Leggi su oasport

(Di sabato 4 novembre 2023) Si è conclusa questa sera la sesta giornata del massimo campionatodie oggi in campo sono scese dieci squadre. Dopo la vittoria di San Martino di Lupari ieri e con Schio a riposo, erano diverse le sfide affascinanti in programma sui parquet d’Italia. Ecco come è andata. Si parte da, dove la Virtus ospita le milanesi del Sanga. Match oggettivamente senza storia, troppo forti le emiliane che già nel primo quarto scappano via con un parziale di 23-4, con 9 punti di Zandalasini, che chiude virtualmente il match. Così gli altri tre quarti vedono la Virtuscontrollare, e comunque, allungare, fino al 80-51 finale, con 19 punti di Cecilia Zandalasini, top scorer di giornata. Scenario simile anche per-Sassari, dove le sarde restano in partita per metà primo quarto, poi ...