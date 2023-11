Ballando con le stelle | Ricky Tognazzi contro Selvaggia Lucarelli | nuova lite

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 4 novembre 2023) (Adnkronos) –, ancora polemiche acon le2023. Il concorrente e la giudice si scontrano nella puntata di stasera, nel proseguimento dellaandata in scena una settimana fa. Sabato scorso,ha avuto uno scon Simona Izzo, moglie dell'attore. "Non vedo troppa motivazione, stasera mi sembri fiacco, moscio. Nelle clip c'è sempre Simona, mi sembra tu soffra di sindrome di Stoccolma. Sei innamorato della tua carceriera, lo rispettiamo. Sembra che tutto ti scivoli addosso", dice, che non ha entusiasmato la giuria con il suo tango, cerca di mantenere un certo distacco: "Non rispondo alle tue ...