ATP Sofia 2023 | il tabellone Lorenzo Musetti prima testa di serie | ma il cammino è complicato

(Di sabato 4 novembre 2023) Dopo un importante ammontare di rinunce (tra cui quella di Alexander Zverev: il tedescoè entrato come “sostituzione d’emergenza”, poi si è cancellato una volta qualificatosi per le ATP Finals), arriva ilprincipale del torneo ATP 250 di. Che, a sua volta, neanche doveva giocarsi: è finito in calendario al posto di Tel Aviv, messo fuori gioco da quel che sta verificandosi da quelle parti. Numero 1 del seeding è, ma non si può certo definire fortunato il toscano, dal momento che dopo il bye al primo turno potrebbe giocare con Jack Draper al secondo. Proprio il britannico sta cercando di ritirare su la propria classifica a livello Challenger (è in finale a Bergamo), e nel frattempo ha raggiunto gli ottavi agli US Open. Se c’è uno che è solo per finta numero 91 ATP, è ...

Il tabellone e gli accoppiamenti dell’ATP 250 di Sofia 2023, evento in programma dal 5 all’11 novembre. Come facilmente prevedibile sono stati moltissimi i ritiri negli ultimi giorni per questo che, ...E pensando alle Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 12 al 19 novembre ... sempre sconfitto nei due match disputati nelle semifinali di Sofia 2022 e Monte Carlo 2023 (in entrambi i casi Sinner ...