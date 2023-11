Atalanta-Inter | il gol di Calhanoglu mette fine all’imbattibilità casalinga della Dea

(Di sabato 4 novembre 2023) Dopo quattro clean sheet in altrettante partite disputate al Gewiss Stadium, si èrotta la striscia di imbattibilità dell’tra le mura amiche. Fatale il gol di Hakan, che al 40? ha sbloccato il match contro l’su calcio di rigore, battendo Musso. Si tratta appuntoprima retesubita dalla squadra di Gasperini in questa stagione di Serie A. SportFace.

Commenta per primo Infortunio per Benjamin Pavard al 30' di: il difensore francese dei nerazzurri ha avuto la peggio in uno scontro con Lookman nella propria area di rigore ed è rimasto a terra dolorante, addirittura in lacrime, richiedendo l'...

Atalanta e Inter si affrontano in occasione dell'11a giornata del campionato di Serie A: ecco la diretta testuale della sfida. Il sabato sera di Serie A à pronto ad accendersi con sgargianti luci ...Benjamin Pavard ha riportato un brutto infortunio al ginocchio. Il difensore francese ha deciso di non uscire in barella, ha provato ad alzarsi sulle sue gambe, ma dopo pochi secondi si è seduto ...