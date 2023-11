Atalanta-Inter | Curva nerazzurra lancia fumogeni in campo | partita interrotta per alcuni minuti

BERGAMO - Simone Inzaghi rischia di perdere il difensore francese Pavard per diverse settimane. Il terzino francese ha subito un brutto infortunio nel corso della sfida trae l'. L'ex Bayern Monaco è crollato a terra al 30' dopo un contrasto aereo con Lookman dopo una torsione innaturale del ginocchio sinistro .

Atalanta-Inter, per Pavard trauma al ginocchio sinistro: verrà valutato nei prossimi giorni fcinter1908

LIVE - Atalanta-Inter 0-0, 37': Pavard esce per infortunio, al suo posto Darmian. Ammonito Kolasinac Fcinternews.it

Nel primo tempo la squadra di Simone Inzaghi si porta in vantaggio dal dischetto grazie al penalty assegnato dall'arbitro dopo uno scontro in area tra il difensore (subentrato all'infortunato Pavard) ...Quarta contro prima, c’è molto in ballo in Atalanta-Inter di oggi. Già solo perché a prefigurare i due scenari opposti si otterrebbero conseguenze importanti.Se a prevalere i nerazzurri di casa, il po ...