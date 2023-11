Atalanta-Inter 1-2 | sempre più primi! Lautaro Martinez gol da campione

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023) Termina con il punteggio di 1-2, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1. DOPPIO VANTAGGIO – Nella ripresa l’prova subito a cercare di riequilibrare il risultato, ma è l’a rendersi più pericolosa: esempio è l’azione che al 54? vede Acerbi trovare uno spiovente per la testa diche davanti a Musso insacca lo 0-2, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. L’argentino deve aspettare, però, solo tre minuti per festeggiare: al 57? Mkhitaryan recupera palla al limite e serve proprio il capitano nerazzurro, che dal lato sinistro dell’area trova un fantastico destro a giro che vale lo 0-2. Purtroppo il doppio vantaggio dura soltanto quattro minuti, ...