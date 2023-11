Atalanta-Inter 1-2 | pagelle | Calhanoglu illumina 8 | Dimarco da 5

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023) L’batte anche l’al Gewiss Stadium per 2-1 e si conferma al primo posto. Hakandomina il centrocampo 8, Federicorischia di rovinare tutto 5. Ledel match. YANN SOMMER 7 – Uscita perfetta su Muriel poi la parata della partita su Scamacca. La palla passa in mezzo alle gambe di due compagni nerazzurri ma il portiere è super reattivo. Dove sono i suoi detrattori?– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6 – Sbaglia in uscita una volta e l’rischia, poi il grave infortunio al ginocchio. Ore importanti per capire l’entità della botta ricevuta da Lookman. – dal 33? MATTEO DARMIAN 7 – Entra e si fa pericoloso addirittura dalle parti di Musso, ingannandolo con l’inserimento e subendo il ...