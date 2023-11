Atalanta-Inter 1-2 | la fiera dei falli! Le statistiche della partita

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 novembre 2023)termina sul punteggio di 1-2, una vittoria dopo tutto meritata da partesquadra allenata da Simone Inzaghi che vince un altro scontro diretto in campionato. Ecco ledi unaall’insegna dei tanti falli commessi, soprattutto dai padroni di casa. LE– L’vince unacomplicatissima in casa dell’. Una sfida che rispetta perfettamente le aspettative. Due squadre brave tecnicamente e soprattutto forti fisicamente. Sono ben ventidue i falli commessi da entrambe le squadre, ben tredici solo da parte dai padroni di casa. Proprio a causa di uno di questi falli, l’conquista un calcio di rigore che trasforma in gol. Una vittoria meritata da parte ...