Atalanta-Inter 0-1 al 45? | Calhanoglu infallibile! Spavento Pavard

(Di sabato 4 novembre 2023) Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Dopo una prima fase nella quale l’sembra averne di più rispetto all’, i nerazzurri milanesi escono con il passare dei minuti. La chiave di volta sembra arrivare però dopo un brutto episodio per la squadra di Simone Inzaghi: al 32? infattisu un duello in area con Lookman mette male il ginocchio ed è costretto a uscire dapprima in barella, poi riesce a camminare sulle sue gambe dando una piccola speranza sulla gravità della lesione. Da qui in poi solo, con i pericoli che trovano finalmente concretizzazione al minuto 39, quando Matteo ...

Commenta per primo Infortunio per Benjamin Pavard al 30' di: il difensore francese dei nerazzurri ha avuto la peggio in uno scontro con Lookman nella propria area di rigore ed è rimasto a terra dolorante, addirittura in lacrime, richiedendo l'...

Benjamin Pavard ha riportato un brutto infortunio al ginocchio. Il difensore francese ha deciso di non uscire in barella, ha provato ad alzarsi sulle sue gambe, ma dopo pochi secondi si è seduto ...Calhanoglu in gol contro l’Atalanta, il centrocampista turco ha sbloccato il big match con un calcio di rigore perfetto.