Ascolti TV | Venerdì 3 Novembre 2023. Record per la finale di Tale e Quale (25.1% – 3 - 9 mln) - L’Ora Legale 10.2%. Crozza al 7% - cresce anche Propaganda Live (6.6%)

(Di sabato 4 novembre 2023) Carlo Conti Nella serata di ieri,, su Rai1 ladiShow ha conquistato 3.913.000 spettatori pari al 25.1% di share. Su Canale5ha incollato davanti al video 1.828.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 761.000 spettatori (3.8%), mentre N.C.I.S. Hawai’i viene visto da 537.000 spettatori (3.1%) e The Rookie raccoglie 468.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Fortress – La fortezza in prima tv è visto da 948.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il documentario Enrico Mattei. Ribelle per amore raccoglie 393.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.193.000 spettatori (8.4%). Su La7raggiunge 933.000 ...