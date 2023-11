Annapurna ha annunciato il film di Stray | il gatto tornerà al cinema!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 4 novembre 2023)haildi, ci gusteremo una nuova avventura col nostro amatissimonel mondo cyberpunk al, il famoso videogioco sviluppato da Blue Twelve Studios con protagonista il celebrerosso, avrà un adattamento cinematografico. Il videogioco è arrivato sul mercato nell’estate 2022 e ha avuto un successo plateale, distinguendosi da molti altri titoli per il suo stile artistico e gameplay innovativo. Il gioco non è famoso solo per il, ma anche per avere un’affascinante ambientazione cyberpunk, dove gli umani non esistono più e il mondo è abitato esclusivamente dai robot.conferma: si occuperà deldiLa storia ha ...