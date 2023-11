Amadeus a Sanremo 2025? Fiorello | «Bisogna fermarlo | questo è Sanremopatico» La nota Rai

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 4 novembre 2023)In attesa di ritornare lunedì mattina con Viva Rai 2,continua le dirette sui social all’insegna dell’ironia. Ancora una volta, si parla del Festival diinquadrando un articolo di giornale con riferimento a ipotetiche trattative trae la Rai per prolungare di un anno la conduzione (un’indiscrezione lanciata da LaPresse). “Io gli ho già mandato messaggi in privato, me lo aveva promesso (…) Roberto Sergio mi aveva detto: ‘lo proverò a convincere perché il sesto lo deve fare’. E io, senta AD lo lasci stare, me lo ha giurato sul suo cane”. Rivolgendosi ‘disperato’ al pubblico social,ha continuato così: “amici,è ‘patico’. Una patologia ...