A poco più di mezz'ora dall'inizio di Atalanta - Inter, i nerazzurri perdono una delle loro pedine più preziose: dopo uno scontro aereo con Lookman, Benjamincade a terra dolorante al ginocchio sinistro ed è poi costretto a uscire dal campo in barella. L'entità dell'infortunio sarà valutata nei prossimi giorni, ma in casa Inter suona già ...

Allarme Pavard: ginocchio ko, il francese esce in barella. Trema l'Inter La Gazzetta dello Sport

Pagelle Atalanta-Inter 1-2, pagelle: Calha e Miki di un altro pianeta, Lautaro e Scamacca implacabili. Dimarco e Toloi da incubo Virgilio Sport

Il difensore dell’Inter ha lasciato il campo per un problema al ginocchio dopo uno scontro di gioco con Lookman In casa Inter scatta l’allarme Pavard. Intorno alla mezz’ora del primo tempo della sfida ...Non sbaglia chi parla di caso: il giocatore fortemente voluto da Inzaghi è indisponile da metà settembre e potrebbe anche subire un'operazione ...