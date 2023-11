Alberto Tomba | “Io in politica? Ringrazio Daniela Santanchè | ma non fa per me”

(Di sabato 4 novembre 2023) “tanto, ma lanon fa per me”. Questa è la sintetica risposta dialla notizia comparsa in alcuni siti web secondo cui la ministra del Turismo, sfumata l’idea di nominare Flavio Briatore, si sarebbe orientata sul nome dell’ex campione di sci come futuro presidente dell’Enit. SportFace.

... dove il turista medio ha le fattezze di un cliente del Twiga e la Venere di Botticelli si riduce a una Chiara Ferragni qualsiasi, può ben essere chediventi presidente di un ente ...

Alberto Tomba, "io in politica Non fa per me' - Sci - Ansa.it Agenzia ANSA

Tomba all’ente per il Turismo: l’ultima “Bomba” di Santanchè Il Fatto Quotidiano

E' questa la sintetica e precisa risposta del campione bolognese alla notizia comparsa in alcuni siti web secondo cui la ministra del Turismo, sfumata l'idea di nominare Flavio Briatore, si sarebbe ...“Ringrazio tanto Daniela Santanchè, ma la politica non fa per me”. Questa è la sintetica risposta di Alberto Tomba alla notizia comparsa in alcuni siti web secondo cui la ministra del Turismo, sfumata ...