Al Pacino | decine di migliaia di dollari alla sua ex per il figlio neonato

Leggi su velvetmag

(Di sabato 4 novembre 2023) L’attore e regista hollywoodiano Al, 83 anni, dovrà versare 30milaal mese all’ex fidanzata Noor Alfh, 29 anni, per il mantenimento del. Questo l’accordo raggiunto in tribunale per la custodia del bambino nato a giugno 2023: il piccolo Roman. I due partner si sono separati a settembre, 3 mesi dopo la nascita del. Stando ai siti di gossip Page Six e TMZ, l’importo che i giudici hanno stabilito – 30milamensili – potrebbe tuttavia crescere fino a 90mila. E questo in base ai guadagni annuali della star di Hollywood. Non basta, però. Aldovrà versare anche 110milain anticipo, e 13milaal mese per un’infermiera notturna. Noor Alfh ...