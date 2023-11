Al corteo pro Palestina spunta pure l' ex brigatista | l' asse del terrore rosso | GUARDA

(Di sabato 4 novembre 2023) È comparso anche l'ex membro delle Brigate Rosse, Francesco Giordano, almilanese propartito da Piazza Oberdan. L'ex terrorista, condannato a 21 anni per l'omicidio del giornalista Walter Tobagi nel 1980, è stato notato vicino allo striscione 'Niente da festeggiare - Cease fire now!' dietro al quale sono presenti all'incirca 300 manifestanti. L'ex terroristadella Brigata XXVIII marzo, condannato nel 1983, ha finito di scontare la pena nel 2004.

Sono comparsi anche cartelliHamas neldi Milano, con le persone scese in piazza per la Palestina mentre la Lega ha indetto un'altra manifestazioneIsraele. A tenere in mano i cartelli per i terroristi è stato un ...

Oggi a Roma corteo pro Palestina di studenti e centri sociali. In centro scritte e insulti contro Israele Corriere Roma

Milano divisa dai cortei, in piazza la Lega "in difesa dell'Occidente" e i pro Palestina: "Stop war, Israele terrorista" TGCOM

Cortei pro-Palestina oggi sia a Roma che a Milano dallo stesso tenore anche con gli slogan. Nella metropoli Lombarda compaiono anche cartelli pro Hamas. A tenerli in mano, un gruppo di tre persone ita ...Compaiono cartelli pro Hamas nel corteo di Milano. A tenerli in mano, un gruppo di tre persone italiane. Sui manifesti si legge chiaramente «Con Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo ...