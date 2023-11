Accetta un passaggio da uno sconosciuto | lui la trascina in casolare e la stupra

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 4 novembre 2023) “Vieni, ti accompagno a casa”. Le si è avvicinato in maniera gentile, con toni affabili. E lei, a piedi da sola, hato ilin motorino. Ma, appena si sono ritrovati in una via isolata, il ragazzo, un 22enne magrebino, l’ha costretta a seguirlo in une lì, dopo averla spogliata, l’hata. Stupro in un, cosa è successo I fatti sono avvenuti tra la tarda serata del 1° novembre e le prime ore del giorno seguente a Priverno, piccolo centro nelle colline in provincia di Latina. Il 22enne, senza fissa dimora, a bordo del suo ciclomotore, ha avvicinato una ragazza del posto offrendosi di accompagnarla a casa. Poi, una volta giunto in una strada isolata la avrebbe obbligata con la forza a seguirla all’interno di uno stabile abbandonato. È qui che l’avrebbe denudata ...