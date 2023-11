Nuovo sindacato Rai - nasce AGIRAI. Diaco sbarca in prima serata? Che succede con Mellone? Quando vedremo il Papa al Grande Fratello o a Ballando con le Stelle? Rainews e le carenze in organico. Zellino lascia il Tg2 per il Tg1 - ESCLUSIVA

I dipendenti delle banche "vittime" di questa situazione sono, secondo stime deldei ... Novità Iscriviti alcanale WhatsApp de Il Sole 24 Ore Scopri di più STRUMENTI Comparatore di ...

Un nuovo sindacato spiazza i big di Detroit Corriere della Sera

Il nuovo contratto dello UAW: vittoria per tutti i sindacati Avanti Online

Nel 2022 era stata predisposta una bozza per un nuovo regolamento volto a disciplinare le disposizioni per l’aggiornamento delle GPS; in merito erano stati richiesti i pareri sia del CSPI sia del ...POTENZA – “Il tavolo tecnico istituzionale che si è svolto in questi giorni sul dimensionamento scolastico, si è concluso con un rinvio da parte del neo assessore Casino, il quale ha minimizzato la ...