L’ultimo reggiseno di Kim Kardashian riaccende il dibattito contro la censura dei capezzoli femminili

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 3 novembre 2023) Life&People.it Agosto 2022, sul palco degli MTV Music Award, la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, rimane involontariamente a seno nudo, cosa che induce le telecamere a spostarsi frettolosamente sul pubblico; l’accadutoilladel corpo femminile, (s)vestito ad arte, che lancia il trend dei copridecorati o addirittura “incorporati” come neldi Kim. Si chiama Ultimate Nipple Bra, è un push-up in microfibra lucida con finte protuberanze integrate, e fa parte della più famosa linea di bodywear Skims, il marchio fondato dagià nel 2019.nato riporta sotto i riflettori della moda, – ma non solo -, il tema dei ...