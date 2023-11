Nei panni di Ernest, Leonardo DiCaprio si cala in unpiù tipico dei film di Scorsese: quelloe amorale, senza alcuna avversione per il crimine o la violenza. Ma Ernest è molto più ...

L'insolito ruolo dell'intelligenza artificiale nel conflitto tra Israele e Hamas la Repubblica

Sassari, Teatro Comunale: “Il Barbiere di Siviglia” GBOPERA

Si tratta di una dichiarazione congiunta insolita, in cui si esprime indignazione per il drammatico ... da Hamas e che terze parti internazionali potrebbero forse svolgere un ruolo transitorio. Abu ...LEGGI ANCHE Meteo con rischio neve sino in pianura anticipa i tempi: aria molto fredda Meteo Estremo: il Vortice Polare metamorfosa il Nord Italia in una ghiacciaia Novembre: un periodo di instabilità ...