Kate Middleton in Scozia sfida ancora! William in bicicletta

(Di venerdì 3 novembre 2023)e il principehanno inaugurato novembre con un viaggio ufficiale in. La coppia reale ha visitato le comunità rurali di Inverness, Burghead e Moray. In occasione di un incontro ad Outfit Moray, charity che si occupa di organizzare attività outdoor per i giovani,si è dedicata anche a una delle sue più grande passioni, lo sport. Anche questa volta,non ha potuto che ammettere la sconfitta.in bici,… le guarda le spalle Pronti per la gara in biciL’abbiamo vista cimentarsi con il rugby, fare taekwondo, “saltellare” tra i barattoli: quando c’è da praticare attività sportivenon si tira mai indietro. Adesso, in, è salita in sella ...

La colazione vegana di Kate Middleton è un po' come il Sacro Graal. Tutti (o quasi) sanno che esiste, ma nessuno sa per certo cosa sia. Che la principessa del Galles si tenga in forma e in salute anche grazie alla dieta

La colazione vegana è la più amata dalla principessa del Galles. Perché fa bene alla salute ma anche all'ambiente.