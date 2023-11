Fisco | concordato preventivo | tasse bloccate per 24 mesi e multe dimezzate se si aderisce agli accertamenti Ammessa evasione fino al 30% del dichiarato

Nel fondo spazio al(', i debiti bloccano il'). Subito sotto si parla invece di banche ('Lo sportello cede al web: - 30% dal 2015'). A centro pagina torna il tema Superbonus ('...

Fisco, arriva il concordato preventivo per partite IVA e aziende Fiscomania.com

Ecco come funziona il concordato preventivo biennale per gli autonomi Agenzia ANSA

Concordato preventivo biennale approvato in CDM: escluso chi ha debiti oltre i 5mila euro o chi ha un voto Isa inferiore a 8. Insoddisfacenti i cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare la ...Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia ...