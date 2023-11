Capelli da Oscar | le acconciature indimenticabili nei film cult

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 3 novembre 2023) Life&People.it Sono trascorsi dieci anni da quando, per la prima volta, la tanto ambita statuetta degliè finita anche tra le mani di un hairstylist. Fino al 2013, infatti, solo al Best Makeup del Cinema veniva riconosciuto il celebre Academy Awards, traguardo raggiunto nel 1982. Sebbene la storia dell’abbia inizio il 16 maggio 1929, sarà negli anni ’80 che, in seguito alle polemiche legate al mancato riconoscimento degli sforzi compiuti dal team dedicato al trucco per ilThe Elephant Man, il make up entrerà a far parte delle categorie in concorso per il premio. Il repartocinematografiche dovrà attendere, invece, il 2013 per poter sperare di salire su un palcoscenico hollywoodiano e ritirare la tanto sognata statuetta d’oro. Dunque, se oggi tra le sezioni degli ...