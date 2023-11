Cagliari-Genoa domenica 05 novembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 3 novembre 2023) Sfida tra neopromosse quella trache finora hanno avuto un percorso opposto in campionato ed entrambe reduci dall’impegno in coppa Italia, vincente quello dei liguri anche se c’è stato bisogno della firma di Gudmundsson e dei supplementari per piegare 2-1 la Reggiana così come quello dei sardi che con Lapadula hanno superato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Undicesima giornata di Serie A che prevede la sfida tranello slot delle 15. Per i sardi è la seconda di fila all'Unipol Domus e la squadra di Ranieri conta di bissare il successo ottenuto col Frosinone . Per il, in affanno per i ...

Cagliari-Genoa: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Nell'undicesima giornata di Serie A si affrontano il Cagliari di Claudio Ranieri e il Genoa di Alberto Gilardino. Le due squadre neopromosse sono al momento divise da cinque punti in classifica: i ...Dopo l’anticipo delle 12:30 tra Verona e Monza, l’11ª giornata di Serie A prosegue con Cagliari-Genoa alle 15.