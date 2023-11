Leonor di Spagna fa il giuramento in tailleur bianco

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 2 novembre 2023) Capita che, quando sei erede al trono, per il tuo 18esimo compleanno, invece che pensare alla festa con gli amici, tu debba giurare sulla Costituzione, legittimando così il tuo ruolo per il futuro. Così è successo, il 31 ottobre, adi. Davanti al padre, re Felipe, alla madre, la regina Letizia, e alla sorella Sofia, la principessa delle Asturie è entrata nella storia. Il suo look è candido ma potente... e con dei messaggi nascosti.pensa a mamma e papàdidiha scelto il più puro dei colori per diventare ufficialmente l’erede al trono di. Davanti ai genitori e a una serie di personalità politiche e nobiliari del Paese, la principessa delle Asturie ha giurato sulla Costituzione, in un momento unico ...