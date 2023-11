Jacquemus confonde il pubblico | le “bambino bag” crescono e diventano giganti

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 2 novembre 2023) Life&People.it Quante cose possono entrare in una borsa? Non una semplice domanda, ma un vero e proprio trend divenuto virale tra influencer di tutto il mondo in brevissimo tempo. La passione per l’universo mini, per Simon, fondatore del brand parigino, parte dalla scelta del nome di una delle sue creazioni più iconiche. ‘Piccolo’ diviene sinonimo di potere anziché fragilità e, sposando questa convinzione,ha lanciato laBag, figlia di una famiglia di borse destinate ad essere amate non solo dai seguaci delle ultime tendenze fashion. Supera di poco le dimensioni di un pungo ma è capace di contenere al suo interno uno smartphone, le chiavi di casa, un portacarte ed un rossetto: la it bag francese dimostra così di poter essere autonoma ed efficiente senza dover invidiare nulla alle capienti sorelle ‘over ...