Yu-Gi-Oh! Età del Sovrano | le migliori carte della nuova espansione TCG!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Come recita lo stesso Box a lettere maiuscole laprincipale di Yu-Gi-Oh! Età del“è esagerata”. Konami ha infatti anzitutto importato nel TCG diverse opzioni che fino a poco fa erano esclusive per i giocatori orientali. Inoltre, ha proseguito la degna celebrazione del 25esimo anniversario del gioco con ben 25disponibili sia in rarità standard, che in versione Rara Segreta Quarto di Secolo. Yu-Gi-Oh! Età del: cosa contiene? Prima di parlarvi dellecontenute nei pacchetti, vogliamo condividere con voi le informazioni ufficiali forniteci da Konami. Potete consultare questi e altri aggiornamenti sul sito ufficiale Yu-Gi-Oh!, ovviamente. Ma bando alle ciance: ecco cosa ci ha scritto Konami riguardo Età del ...