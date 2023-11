YouTube amplia la lotta agli ad blocker a livello globale

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 1 novembre 2023)laadintrapresa dall’azianda sotto l’egida di Google a giugno scorso così da non mostrare video a chi non disattiva i blocchi degli annunci. Per chi lavora online sono una vera e propria piaga perché non consente di guadagnare per il lavoro svolto sfruttato gratis dinternauti che li utilizzano e Google ha quindi deciso di mettere un freno al fenomeno.: guerra aperta a chi utilizza gli adadLa piattaforma ha “lanciato uno sforzo” per incoraggiare gli utenti a consentire la pubblicità o provare...