WWE | La dirigenza stravede per i Creed Brothers e Ivy Nile

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Come abbiamo visto in quel di Monday Night Raw, i(Julius& Brutus) e Ivyhanno debuttato nel main roster. I due fratelli hanno affrontato e sconfitto gli Alpha Academy (Chad Gable e Otis) ricevendo anche una bella risposta da parte dei fan. Insomma un debutto con i fiocchi per loro. LaWWE è molto soddisfatta di come sono andate le cose e ha grande considerazione tutti e tre. Grande apprezzamento Dopo il loro debutto nel main roster, Sean Sapp di Fightful Select ha cercato di reperire qualche informazione sullo status deiBrother e di Ivy. Al momento non è chiaro se siamo di fronte ad un passaggio definitivo al main roster per i tre, ma la sensazione è che il loro tempo ad NXT stia ...