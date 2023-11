WWE | Dragunov inarrestabile | Carmelo si arrende ma torna Trick Williams! Tensione nell’aria decisamente palpabile…

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La trilogia traHayes e Iljasi è chiusa stanotte, durante la Night 2 di NXT Halloween Havoc. Il campione ha difeso con successo il suo NXT Champion dall’assalto di Mello, dopo gli incontri di Great American Bash e No Mercy. E, incredibilmente, Trcik Williams è stato decisivo nella sconfitta dell’ex partner, apparendo nei secondi finali e costando ail match. Quando era tutto pronto per la Nothing but Net, la theme song di Williams è risuonata nell’arena, consentendo adi prendere vantaggio dalla situazione, chiudendo con la sua Torpedo Moscow. Ricordiamo che l’uomo misterioso che ha attacco Williams, che per tanti è proprio l’ex amico Hayes, non è stato ancora rivelato. E la frustrazione sul volto diè stata lampante. Nonostante ciò la trasmissione si è ...

Wes Lee made his return to NXT at Tuesday's NXT Halloween Havoc (Night Two) following Dominik Mysterio’s victory over Nathan Frazer.Night 1 of Halloween Havoc was a rousing success, and the actions and spooks would continue into Night 2. Carmelo Hayes hoped to recapture the ...