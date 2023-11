WWE | Annunciati diversi match tra cui NXT Heritage Cup Campionship per l’episodio di NXT del 7 11

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 novembre 2023) WWE ha annunciato una card di ricca di eventi per la prossima puntata di NXT. Durante la seconda serata di NXT Halloween Havoc, Noam Dar insieme al resto dei Meta Four ha esplorato una casa infestata alla ricerca dellaCup di Dar che era stata presa da Akira Tozawa. Dopo una notte di scherzi spaventosi, Dar ha accettato di dare a Tozawa l’opportunità di contendere per laCup il prossimo martedì. You are one crazy man, @TozawaAkira @NoamDar #HalloweenHavoc pic.twitter.com/egAJwDX0iA— WWE (@WWE) November 1, 2023 Inoltre, dopo la vittoria dominante di Bron Breakker su Mr. Stone, Von Wagner è tornato, e si scontrerà con l’ex campione.Neldella prossima settimana di NXT, avremo anche la prima apparizione della nuova campionessa femminile di NXT, Lyra Valkyria. Inoltre, inizieranno le partite di ...