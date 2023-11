Wta Finals al veleno | liti e polemiche | sta succedendo di tutto

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Wta, l’idillio iniziale è già un lontano ricordo: a Cancun non si fa altro chegare, uno spettacolo indegno. Tutte in bianco tranne Iga Swiatek, ordinatamente disposte in fila sulla battigia, le campionesse del circuito femminile sembravano così felici da toccare il cielo con un dito. Pronte a battersi per vincere il titolo di giocatrice più forte dell’anno, ma sopratfiere di essere lì a Cancun. InstagramQuell’idillio, ahinoi, è durato molto poco. In Messico ne stannodi tutti i colori e possiamo dire, a ragion veduta, che nessuna edizione delle Wtaè mai stata più tormentata di quella che si sta disputando in questi giorni. Lesono all’ordine del giorno, ragion per cui la tensione si taglia a fette. Ma a bisticciare non sono ...

