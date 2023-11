West Ham-Arsenal oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Carabao Cup 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida traHam e, valevole per gli ottavi di finale diCup. Promette spettacolo il match di scena nella capitale, dove gli occhi saranno puntati su Declan Rice, che per la prima volta affronta quella che a lungo è stata la sua squadra. Entrambi i club sono reduci da un successo di misura, rispettivamente ai danni di Lincoln e Brentford, e mettono nel mirino i quarti. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma, mercoledì 1° novembre alle ore 20:30 all’Olympic Stadium.sulla piattaforma Dazn. SportFace.